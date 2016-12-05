芝加哥期市：CBOT大豆上涨1.5%，因出口需求强劲

路透芝加哥12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨1.5%，交易员称，出口需求强劲的迹象激发了投资基金的买盘。

交投最活跃的合约 录得两周来的最大单日涨幅，结束了四连跌走势。

豆粕期货也上涨，指标CBOT-1月合约 分别升穿20日、30日和100日移动均线切入位后，在200日移动均线切入位遇到阻力。

豆油期货下跌，交易员在价格接近两年半高位后锁定利润。

民间出口商报告向中国出售了42.6万吨美国大豆，于2016/17市场年交付。

美国农业部也称，上周出口检验美国大豆191.1万吨，高于分析师预估的150-190万吨的区间。

1月大豆 收高16美分，报每蒲式耳10.43-1/2美元。

1月豆粕期货 升7美元，报每短吨319.50美元，1月豆油期货 下滑0.05美分，报每磅37.67美分。

今日CBOT大豆预估成交量为211,559口，豆粕为99,422口，豆油为85,375口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)