芝加哥期市：CBOT大豆在震荡交易中收高，在前日区间内波动

路透芝加哥12月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三在震荡交易中收高，在前日的区间内波动，受助于美国出口销售的新交易和豆油走高。

CBOT-1月大豆 收高1-1/4美分，报每蒲式耳10.49美元，在前一交易日的区间内波动。

美国农业部称，民间出口商向中国出售了2016/17和2017/18市场年度美国大豆33万吨，向未知目的地出口2016/17市场年度美国大豆13.6万吨。

在周五发布美国月度供需报告前，路透调查的分析师的平均预期为，政府将下调2016/17市场年度美国大豆结转库存预估。

CBOT豆油 跑赢豆粕 ，因交易员出脱做多豆粕/作空豆油的套利交易，一些人士称，因为预计美国农业部将在周五下调美国豆油结转库存预估。

CBOT报告，12月豆粕合约没有交割，豆油合约交割394口。

1月豆粕期货 跌1.4美元，报每短吨320.5美元，1月豆油期货 上升0.11美分，报每磅37.93美分。

今日CBOT大豆预估成交量为228,162口，豆粕为118,313口，豆油为148,801口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)