芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因获利回吐和植物油价格急挫

路透芝加哥12月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四四个交易日来首次下跌，跌幅逾2%，交易员说，因预计阿根廷将有降雨，且植物油价格急挫激发了获利回吐。

交易员在美国农业部周五发布月度供需报告前轧平头寸，预计该报告将显示大豆结转库存收紧。

CBOT-1月大豆合约 下跌22美分，为9月23日以来最大跌幅，收报10.27美元。

CBOT豆油合约承压，因有消息称，特朗普将任命俄克拉荷马州总检察长Scott Pruitt为美国国家环境保护局(EPA)局长，部分交易员担心这可能限制对以大豆和玉米为原料的生物燃料油的需求。

美国农业部报告，上周出口销售2016/17市场年大豆146万吨，高于100-130万吨的预估区间。

美国农业部还报告称，出口销售美国豆粕22.25万吨，豆油1.34万吨，均符合预估。

1月豆粕期货 跌6.8美元，报每短吨313.7美元，1月豆油期货 下跌0.67美分，报每磅37.26美分。

今日CBOT大豆预估成交量为294,213口，豆粕为117,416口，豆油为174,429口。(完)

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