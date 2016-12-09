芝加哥期市：CBOT大豆反弹，因技术性买盘和出口需求强劲

路透芝加哥12月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五跳升逾1%，从稍早触及的两周低位反弹，因技术性买盘和出口需求强劲。

大豆收在日高附近，交易最后时刻出现一波买盘。从技术图表上看，大豆合约 本周升1.1%，上周下跌1.8%。

美国农业部在中午发布的月度供需报告中称，美国大豆结转库存预计为4.8亿蒲式耳，与上月的预估持平，比路透调查的分析师的平均预估高1,000万蒲式耳。

农业部预计，全球大豆结转库存为8,285万吨，高于11月预估的8,153万吨，也高于分析师预估的8,131万吨。

稍早，美国农业部通过其日报系统报告称，向不知名目的地出口了13.2万吨美国大豆。

豆油期货 续跌至约一周低位，美国农业部预计，豆油在生物柴油中的使用将会增加，但消息基本在交易员的预料之中。

豆粕期货 升约2%，此前美国农业部下调了豆粕产量预估。

1月大豆期货 收涨10-1/2美分，报每蒲式耳10.37-1/2美元。

1月豆粕期货 收高5.1美元，报每短吨318.8美元，1月豆油期货 下跌0.32美分，报每磅36.94美分。

今日CBOT大豆预估成交量为231,868口，豆粕为136,073口，豆油为148,085口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)