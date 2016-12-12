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市场报道 | 2016年 12月 13日 星期二 05:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因预计阿根廷将有降雨

路透芝加哥12月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，受压于阿根廷未来数周将有急需的降雨的预期。

降雨预期和美国中西部创纪录产量带来充裕的供应，令投资者没有理会利好的出口销售消息。

美国农业部周一称，民间出口商向中国出口销售了25.6万吨2016/17市场年美国大豆。

美国农业部周一称，上周出口检验了183.8万吨美国大豆，高于分析师130-160万吨的预估区间。

指标CBOT-1月大豆合约在20日移动均线切入位获得技术支撑。

1月大豆期货 收跌6-1/2美分，报每蒲式耳10.31美元。

1月豆粕期货 收跌2.6美元，报每短吨316.2美元，1月豆油期货 上涨0.03美分，报每磅36.97美分。

今日CBOT大豆预估成交量为241,727口，豆粕为106,516口，豆油为123,586口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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