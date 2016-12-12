芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因预计阿根廷将有降雨

加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透芝加哥12月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，受压于阿根廷未来数周将有急需的降雨的预期。
降雨预期和美国中西部创纪录产量带来充裕的供应，令投资者没有理会利好的出口销售消息。
美国农业部周一称，民间出口商向中国出口销售了25.6万吨2016/17市场年美国大豆。
美国农业部周一称，上周出口检验了183.8万吨美国大豆，高于分析师130-160万吨的预估区间。
指标CBOT-1月大豆合约在20日移动均线切入位获得技术支撑。
1月大豆期货 收跌6-1/2美分，报每蒲式耳10.31美元。
1月豆粕期货 收跌2.6美元，报每短吨316.2美元，1月豆油期货 上涨0.03美分，报每磅36.97美分。
今日CBOT大豆预估成交量为241,727口，豆粕为106,516口，豆油为123,586口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。