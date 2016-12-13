芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因技术性卖盘

路透芝加哥12月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，交易员称，因一波技术性卖盘。

指标CBOT-1月合约 周二大部分时间在平盘之上交易，但未能守住在10日移动均线之上的支撑位。

CBOT-1月大豆合约收在20日移动均线附近，收盘下跌3美分，报每蒲式耳10.28美元。

豆粕和豆油期货也收跌，豆油触及两周低位。

但豆粕和大豆跌幅受限，因寄望主要进口国中国的需求将增加。

中国的豆粕期货周二跳升至五个月高位，因有传闻称，环境监管机构对中国最大大豆压榨地区的加工厂进行治理。

1月豆粕期货 收跌1.1美元，报每短吨315.1美元，1月豆油期货 下跌0.19美分，报每磅36.78美分。

今日CBOT大豆预估成交量为225,259口，豆粕为94,833口，豆油为125,757口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)