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市场报道 | 2016年 12月 15日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因预期阿根廷降雨将提振该国作物前景

路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，触及三周低位，因重要大豆出口国阿根廷预报将有降雨，提振了该国的作物前景。

指标CBOT-1月合约未能守住20日移动均线切入位之上的支撑位，也给市场带来技术性压力。

豆粕也下跌，但跌幅受限，因指标1月合约 在50日移动均线切入位获得支撑。该合约自11月2日以来一直收于该关键技术水准之上。

豆油合约走坚，尽管油价下挫。当1月豆油合约 接近20日移动均线切入位时，技术型买家入场，支撑了豆油价格。

1月大豆期货 收跌4-1/4美分，报每蒲式耳10.23-3/4美元。

1月豆粕期货 收跌2.3美元，报每短吨312.8美元，1月豆油期货 升0.14美分，报每磅36.92美分。

今日CBOT大豆预估成交量为228,803口，豆粕为81,964口，豆油为86,608口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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