芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因预期阿根廷降雨将提振该国作物前景

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥12月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，触及三周低位，因重要大豆出口国阿根廷预报将有降雨，提振了该国的作物前景。
指标CBOT-1月合约未能守住20日移动均线切入位之上的支撑位，也给市场带来技术性压力。
豆粕也下跌，但跌幅受限，因指标1月合约 在50日移动均线切入位获得支撑。该合约自11月2日以来一直收于该关键技术水准之上。
豆油合约走坚，尽管油价下挫。当1月豆油合约 接近20日移动均线切入位时，技术型买家入场，支撑了豆油价格。
1月大豆期货 收跌4-1/4美分，报每蒲式耳10.23-3/4美元。
1月豆粕期货 收跌2.3美元，报每短吨312.8美元，1月豆油期货 升0.14美分，报每磅36.92美分。
今日CBOT大豆预估成交量为228,803口，豆粕为81,964口，豆油为86,608口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。