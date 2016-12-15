芝加哥期市：CBOT大豆收坚，因技术性反弹和出口强劲

路透芝加哥12月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易员称，因早盘价格下跌后技术性买家入场。

指标CBOT-1月合约 在30日移动均线切入位获得支撑。

出口销售强劲也支撑大豆上涨。

但美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的月度压榨报告弱于预期，给市场带来压力，收盘价格远低于盘中高位。

美国农业部报告称，上周出口销售2016/17市场年美国大豆200.83万吨，高于110-150万吨的市场预估区间。

豆粕期货也走坚，但涨幅受限。3月合约 未能守住30日、40日、100日移动均线切入位之上的支撑位，但在50日移动均线切入位获得支撑。

豆油期货收于平盘之下，但跌幅受限，因价格接近12月低位后买家入场。

1月大豆期货 收高5-1/4美分，报每蒲式耳10.29美元。

1月豆粕期货 收高1.2美元，报每短吨314美元，1月豆油期货 跌0.18美分，报每磅36.74美分。

今日CBOT大豆预估成交量为256,257口，豆粕为116,397口，豆油为115,337口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)