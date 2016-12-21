芝加哥期市：大豆期货从一个月低位反弹，交易商关注阿根廷作物

路透芝加哥12月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨，交易商称，因市场在前一日跌至近一个月低位后反弹。

CBOT-3月大豆期货 收涨1-1/4美分，报每蒲式耳10.17美元，盘中低见10.15-1/4美元，周二触及11月21日以来的合约最低位10.14-1/4美元。

部分交易员称，尽管降雨增加周二打压大豆期价，他们仍担忧干旱天气可能损及主要大豆出口国阿根廷的作物。阿根廷减产可能提振全球出口市场对美国大豆的需求。

美国农业部称，出口商签署协议，向全球主要大豆进口国中国出口13.2万吨大豆。

农业部周四将发布周度出口销售数据。分析师预计，上周累积出口销售2016-17和2017-18年大豆110-155万吨。

3月豆粕合约 收高0.6美元，报每短吨313.6美元。3月豆油合约 跌0.01美分，报36.34美分。

今日CBOT大豆预估成交量为179,394口，豆粕为66,860口，豆油为134,560口。(完)

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