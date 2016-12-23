芝加哥期市：CBOT大豆期货收在10美元之下，为逾一个月最低

路透基点：勤德公司发起30亿台币的再融资案
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘低于每蒲式耳10美元，为逾一个月最低，交易商称，因阿根廷作物天气改善，缓解了对当地作物的担忧。
交投最活跃的3月大豆期货 收低6-1/2美分，报每蒲式耳9.97-1/2美元，盘中低见11月18日来最低的9.97美元，本周该合约大跌4.7%。
近月1月大豆期货 跌5-1/2美分，报9.89美元，盘中也触及11月18日来最低。
交易商表示，阿根廷降雨继续打压期价，本月稍早，对干燥天气的担忧曾提振大豆市场。美国大豆在全球出口市场同阿根廷大豆竞争。
周一CBOT市场将因圣诞节假期休市。
1月豆粕期货 收跌1.3美元，报每短吨308美元，1月豆油期货 下跌0.19美分，每磅34.6美分。
今日CBOT大豆预估成交量为181,874口，豆粕为72,967口，豆油为123,427口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
路透5月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周三较周二持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓下降0.55%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,246,434.1 5月24日 27,246,434.1 5月23日 0.0 0.00% iShares 341,922,693.3 5月24日 343,815,117.3 5月23日 -1,892,424.0 -0.55%(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透伦敦5月25日 - 监管机构和主要金融公司周四公布了新的全球外汇交易行为规范，其中包括一些旨在让全球主要金融机构一致采用这套规范的措施。