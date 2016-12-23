芝加哥期市：CBOT大豆期货收在10美元之下，为逾一个月最低

路透芝加哥12月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘低于每蒲式耳10美元，为逾一个月最低，交易商称，因阿根廷作物天气改善，缓解了对当地作物的担忧。

交投最活跃的3月大豆期货 收低6-1/2美分，报每蒲式耳9.97-1/2美元，盘中低见11月18日来最低的9.97美元，本周该合约大跌4.7%。

近月1月大豆期货 跌5-1/2美分，报9.89美元，盘中也触及11月18日来最低。

交易商表示，阿根廷降雨继续打压期价，本月稍早，对干燥天气的担忧曾提振大豆市场。美国大豆在全球出口市场同阿根廷大豆竞争。

周一CBOT市场将因圣诞节假期休市。

1月豆粕期货 收跌1.3美元，报每短吨308美元，1月豆油期货 下跌0.19美分，每磅34.6美分。

今日CBOT大豆预估成交量为181,874口，豆粕为72,967口，豆油为123,427口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)