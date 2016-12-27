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市场报道 | 2016年 12月 28日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，从上周触及的一个月低点反弹

路透芝加哥12月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高，交易商称，大豆期货从上周触及的一个月低点技术性反弹。

出口需求给价格带来支撑。美国农业部报告，最近一周出口检验美国大豆171.0188万吨，接近预估区间140-180万吨的高端。

多头指出，投资人担心阿根廷周末的降雨未能覆盖到大豆种植带的干旱地区。

近月1月大豆期货 大涨25-3/4美分，报10.14-3/4美元。交投最活跃的3月大豆期货 收高26-3/4美分，报每蒲式耳10.24-1/4美元。

豆粕和豆油期货跟随大豆期货走强，豆油期货 还受到3月马来西亚棕榈油 大涨2%带动。

1月豆粕期货 收高9.8美元，报每短吨317.8美元，1月豆油期货 上涨0.52美分，每磅35.12美分。

今日CBOT大豆预估成交量为246,746口，豆粕为87,585口，豆油为85,282口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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