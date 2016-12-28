芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因技术性卖盘和南美天气忧虑缓解

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透芝加哥12月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收跌，交投最活跃的3月合约 从一周高位回落，交易商称，因技术性卖盘和对南美作物天气的担忧得到缓解。
CBOT-3月大豆合约 收跌7-3/4美分，报每蒲式耳10.16-1/2美元，近月1月合约 收跌8美分，报10.06-3/4美元。
CBOT-3月豆粕合约 跟随大豆合约走低，但美国豆粕比阿根廷供应更有竞争力的观点给价格带来了潜在支撑。
CBOT-3月豆油合约 也下跌，但收盘远高于盘中低位。
周五是1月大豆、豆粕和豆油合约的第一个交割通知日。
3月豆粕期货收跌1.3美元，报每短吨320.3美元，3月豆油期货下滑0.28美分，报每磅35.12美分。
今日CBOT大豆预估成交量为167,384口，豆粕为92,211口，豆油为109,385口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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