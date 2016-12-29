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市场报道 | 2016年 12月 30日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因技术性卖盘和南美作物前景改善

路透芝加哥12月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第二日下跌，受压于技术性卖盘，以及南美作物前景改善的预期。

交投最活跃的3月大豆合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳10.12-3/4美元。

CBOT-3月豆粕合约 和3月豆油合约 均跟随大豆下跌走势。

本周对南美部分地区干旱状况的担忧得到缓解，提振了大豆丰收的预期。

预计美国农业部周五会报告，上周出口销售美国大豆100-150万吨。

3月豆粕期货收跌1.3美元，报每短吨319美元，3月豆油期货下滑0.33美分，报每磅34.79美分。

今日CBOT大豆预估成交量为147,712口，豆粕为84,543口，豆油为84,472口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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