芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因技术性卖盘和南美作物前景改善

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透芝加哥12月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第二日下跌，受压于技术性卖盘，以及南美作物前景改善的预期。
交投最活跃的3月大豆合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳10.12-3/4美元。
CBOT-3月豆粕合约 和3月豆油合约 均跟随大豆下跌走势。
本周对南美部分地区干旱状况的担忧得到缓解，提振了大豆丰收的预期。
预计美国农业部周五会报告，上周出口销售美国大豆100-150万吨。
3月豆粕期货收跌1.3美元，报每短吨319美元，3月豆油期货下滑0.33美分，报每磅34.79美分。
今日CBOT大豆预估成交量为147,712口，豆粕为84,543口，豆油为84,472口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)