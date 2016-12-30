芝加哥期市：CBOT大豆因出口数据令人失望下跌，但年度升幅达14%

欧元债市：公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，因技术性卖盘和上周出口销售数据令人失望，但大豆期货年度上涨约14%，为2012年以来首次录得年度升幅。
CBOT近月大豆期货 收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.96-1/2美元，高于8.71-1/4美元的去年收盘价。
CBOT豆粕现货月合约 年度收高约18%，报每短吨312.90美元。
CBOT豆油现货月合约 年度收涨约13%，报每磅34.42美分。
美国农业部报告称，上周出口销售美国大豆旧作97.41万吨，低于100-150万吨的预估区间。
1月豆粕期货收跌1.9美元，报每短吨312.9美元，3月豆油期货下滑0.1美分，报每磅34.42美分。
今日CBOT大豆预估成交量为149,006口，豆粕为54,893口，豆油为63,674口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行
该期债为财政部今年第25期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为5月26日上午10:35-11:35，5月31日开始计息，招标结束至5月31日进行分销，6月2日起上市交易。