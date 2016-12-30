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市场报道 | 2016年 12月 31日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆因出口数据令人失望下跌，但年度升幅达14%

路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，因技术性卖盘和上周出口销售数据令人失望，但大豆期货年度上涨约14%，为2012年以来首次录得年度升幅。

CBOT近月大豆期货 收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.96-1/2美元，高于8.71-1/4美元的去年收盘价。

CBOT豆粕现货月合约 年度收高约18%，报每短吨312.90美元。

CBOT豆油现货月合约 年度收涨约13%，报每磅34.42美分。

美国农业部报告称，上周出口销售美国大豆旧作97.41万吨，低于100-150万吨的预估区间。

1月豆粕期货收跌1.9美元，报每短吨312.9美元，3月豆油期货下滑0.1美分，报每磅34.42美分。

今日CBOT大豆预估成交量为149,006口，豆粕为54,893口，豆油为63,674口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)
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