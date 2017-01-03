芝加哥期市：CBOT大豆期货触及六周低位，因巴西收成前景改善

路透芝加哥1月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，3月合约 触及六周最低，分析师称，因南美产量前景改善，以及中国出口需求的不确定性。

CBOT-3月大豆期货 收跌9美分，报每蒲式耳9.95美元，盘中触及11月18日以来最低9.94-1/2美元。

天气预报称，本周将有降雨，这应该对巴西全国的大豆作物的生长有利，但降雨量应该不会大到影响2016/17作物季首批付运收成的地步。

CME Group报告，有100口CBOT-1月大豆合约交割，有69口豆粕合约和841口豆油合约交割。

CBOT-3月豆粕合约 连跌第三日，收跌4.5美元，报每短吨312.1美元。CBOT-3月豆油期货 收涨0.15美分，报每磅34.81美分。

今日CBOT大豆预估成交量为126,576口，豆粕为48,025口，豆油为70,911口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)