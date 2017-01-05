芝加哥期市：CBOT大豆期货遭遇获利了结下滑

标题新闻：美国4月商品贸易收支初值为逆差675.5亿美元，趸售库存减少0.3%
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路透芝加哥1月5日 - 美国大豆期货周四下滑，交易商称，在周三大涨2%后，出现一波获利了结。
豆粕期货也下滑，受现货市场跌势打压。
豆油期货回升，因在3月合约触及100日移动均线后，技术性买家进场。
大豆期货收盘高于日低，因投资人担心阿根廷天气状况影响产量。
布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，预计本季阿根廷农户种植1,930万英亩大豆，低于之前预估的1,960万英亩。
3月大豆期货合约 收低2-3/4美分，报每蒲式耳10.12-1/2美元。
3月豆粕合约 收低0.9美元，报每短吨318.2美元。3月豆油合约 微升0.01美分，报35.22美分。
今日CBOT大豆预估成交量为90,218口，豆粕为58,399口，豆油为85,408口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p