芝加哥期市：CBOT大豆期货遭遇获利了结下滑

路透芝加哥1月5日 - 美国大豆期货周四下滑，交易商称，在周三大涨2%后，出现一波获利了结。

豆粕期货也下滑，受现货市场跌势打压。

豆油期货回升，因在3月合约触及100日移动均线后，技术性买家进场。

大豆期货收盘高于日低，因投资人担心阿根廷天气状况影响产量。

布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，预计本季阿根廷农户种植1,930万英亩大豆，低于之前预估的1,960万英亩。

3月大豆期货合约 收低2-3/4美分，报每蒲式耳10.12-1/2美元。

3月豆粕合约 收低0.9美元，报每短吨318.2美元。3月豆油合约 微升0.01美分，报35.22美分。

今日CBOT大豆预估成交量为90,218口，豆粕为58,399口，豆油为85,408口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)