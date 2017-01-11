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市场报道 | 2017年 1月 12日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收跌，市场等待美国农业部发布报告

路透芝加哥1月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅收跌，交易员在美国农业部周四发布一批报告前轧平头寸。

交投最活跃的CBOT-3月大豆合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳10.11-1/2美元。

CBOT-3月豆粕合约 也下跌，但3月豆油合约 收高，受助于马来西亚棕榈油 和中国大连期交所豆油期货 上涨。

预计南美，特别是巴西的大豆产量将增加，给市场带来压力。

在美国农业部发布报告前，路透调查的分析师预计，政府将上调2016年美国大豆作物产量预估，但下调2016/17美国大豆结转库存预估。

3月豆粕合约 收跌2.6美元，报每短吨314.9美元。3月豆油合约 涨0.36美分，报36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为133,283口，豆粕为69,072口，豆油为83,639口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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