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市场报道 | 2017年 1月 14日 星期六 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，受助于跟进买盘和出口需求持续

路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上扬，交易商称，受助于周四大涨后出现的跟进买盘。

有迹象显示，对美国供应的出口需求持续，这进一步推升大豆期货。

豆粕期货是涨幅最大的大豆制品，盘中上扬1.5%，触及8月来最高。市场担忧阿根廷过度降雨将会限制大豆产量，并导致这一全球最大豆粕出口国的出口减少，这扶助支撑豆粕期价。

豆油期货回落，交易商将此归因于做多豆粕/作空豆油的套利交易。

美国农业部周五上午报告，民间出口商出口销售13.2万吨美国大豆至未知目的地，2016/17市场年度交割。这是12月21日以来达成的首笔现货市场出口交易。

3月大豆期货合约 收升6美分，报每蒲式耳10.46-1/4美元。

3月豆粕合约 收高6美元，报每短吨333.9美元。3月豆油合约 跌0.47美分，报35.6美分。

本周，大豆期货 上涨5.0%，豆粕 攀升7.1%，豆油期货 走高3.1%。

今日CBOT大豆预估成交量为254,020口，豆粕为122,444口，豆油为103,562口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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