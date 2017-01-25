芝加哥期市：大豆期货走低，因阿根廷天气状况好转

交易商出脱看涨大豆/看跌玉米的套利交易，也给大豆市场施压。

CBOT豆油期货 走低，因有消息称，美国环境保护署将推迟30项监管规定的执行，其中包括去年11月宣布的2017年生物柴油添加要求。豆油是美国生物柴油的主要给料。