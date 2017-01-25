芝加哥期市：大豆期货走低，因阿根廷天气状况好转

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透芝加哥1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，3月合约触及一周半低位，交易商称，因南美，特别是阿根廷未来天气将改善，有利于作物生长。
CBOT-3月大豆期货 收跌3-1/4美分，报每蒲式耳10.55-1/4美元，盘中触及1月13日以来最低10.50美元。
交易商出脱看涨大豆/看跌玉米的套利交易，也给大豆市场施压。
CBOT豆油期货 走低，因有消息称，美国环境保护署将推迟30项监管规定的执行，其中包括去年11月宣布的2017年生物柴油添加要求。豆油是美国生物柴油的主要给料。
CBOT豆粕期货 小幅收涨，表现强于豆油期货，受助于豆粕/豆油套利交易。
交易商预计，美国农业部周四将报告，上周出口销售旧作大豆45-65万吨，新作大豆0-5万吨。
3月豆粕合约 收高0.3美元，报每短吨343.3美元。3月豆油合约 跌0.41美分，报34.87美分。
今日CBOT大豆预估成交量为132,918口，豆粕为71,983口，豆油为103,858口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 刘静)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透芝加哥5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。