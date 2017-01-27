芝加哥期市：大豆期货收盘涨跌互现，南美收成前景打压近月合约下跌

路透芝加哥1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘涨跌互现，近月合约小跌，交易商称，因南美收成前景改善，且缺乏重大消息。

CBOT-3月大豆合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳10.49-1/4美元。该合约本周回落18-1/4美分，或1.7%。

CBOT-3月豆油期货 连跌第三日，下跌0.2美分，报34.27美分，因特朗普政府对包括以大豆为原料的生物柴油在内的生物燃料的立场的不确定性。

CBOT-3月豆粕期货 收涨0.6美元，报343美元，盘中限于区间内。豆粕跑赢豆油期货，因豆粕/豆油套利交易。

今日CBOT大豆预估成交量为115,754口，豆粕为59,581口，豆油为90,489口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)