芝加哥期市：大豆期货收盘涨跌互现，南美收成前景打压近月合约下跌

基金产业：领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透芝加哥1月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘涨跌互现，近月合约小跌，交易商称，因南美收成前景改善，且缺乏重大消息。
CBOT-3月大豆合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳10.49-1/4美元。该合约本周回落18-1/4美分，或1.7%。
CBOT-3月豆油期货 连跌第三日，下跌0.2美分，报34.27美分，因特朗普政府对包括以大豆为原料的生物柴油在内的生物燃料的立场的不确定性。
CBOT-3月豆粕期货 收涨0.6美元，报343美元，盘中限于区间内。豆粕跑赢豆油期货，因豆粕/豆油套利交易。
今日CBOT大豆预估成交量为115,754口，豆粕为59,581口，豆油为90,489口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
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