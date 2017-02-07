更正-芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因南美作物前景(2月3日)

(更正：译文第二段有误，改为“该合约收跌0.73美分，报33.86美分”，非“该合约收跌0.73美元，报33.86美元”。)

路透芝加哥2月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易员称，因预计南美作物将丰收。

豆粕和豆油 期货也下跌，CBOT-3月豆油跌穿200日移动均线切入位。该合约收跌0.73美分，报33.86美分。

CBOT-3月豆粕 期货盘初走坚，但未能在20移动均线切入位之上守住支撑，在每吨331美元的一周低位附近获得支撑。该合约下跌2.2美元，报331.6美元。

民间分析机构Informa Economics周五上调了巴西2016/17市场年大豆产量预估至1.065亿吨，维持阿根廷5,500万吨的产量预估不变。

本周，CBOT-3月大豆合约 下跌22-1/4美分或2.1%。今日下跌10-1/4美分，报每蒲式耳10.27美元。

今日CBOT大豆预估成交量为175,919口，豆粕为64,491口，豆油为118,266口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)