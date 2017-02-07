更正-芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因出口数据坚挺和中国市场强劲

(更正：第五段译文有误，改为“升0.58美分，报34.44美分”，非“升0.58美元，报34.44美元”。)

路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆市场周一收高，受助于中国市场农历新年假期过后表现强劲，以及出口需求仍良好的迹象。

豆粕和豆油期货也收高。

CBOT-3月大豆期货 升穿30日和40日移动均线切入位，但在20日移动均线切入位遇阻，收盘低于盘中高位，收盘升9美分，报10.36美元。

美国农业部周一报告，上周出口检验美国大豆163.6万吨，高于90-120万吨的市场预估区间。前一周的数据从163.1万吨被上修至163.7万吨。

CBOT-3月豆油合约 涨穿200日移动均线切入位，升0.58美分，报34.44美分。

豆粕合约收盘远低于盘中高位，因指标3月合约 在20日移动均线切入位未能守住支撑。该合约今日上涨1.2美元，报332.8美元。

今日CBOT大豆预估成交量为224,709口，豆粕为66,281口，豆油为77,450口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)