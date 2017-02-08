芝加哥期市：CBOT大豆触及两周高位，因出口预期乐观带动基金买入

路透芝加哥2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三攀升至两周高位，受助于美国供应出口需求增长的预期带动了投资基金的买盘。

中国大连期交所的大豆和豆粕期货走高，也支撑了美国大豆价格。CBOT豆粕和豆油分别上涨1%或以上。

根据路透对分析师的调查，预计美国农业部月度报告将显示，美国和全球大豆结转库存将下降。

CBOT-3月大豆合约收涨16美分，报每蒲式耳10.58-3/4美元。

CBOT-3月豆粕期货收高5.3美元，报每短吨341.2美元。CBOT-3月豆油期货收高0.39美分，报每磅34.69美分。