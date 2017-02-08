芝加哥期市：CBOT大豆触及两周高位，因出口预期乐观带动基金买入

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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路透芝加哥2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三攀升至两周高位，受助于美国供应出口需求增长的预期带动了投资基金的买盘。
中国大连期交所的大豆和豆粕期货走高，也支撑了美国大豆价格。CBOT豆粕和豆油分别上涨1%或以上。
根据路透对分析师的调查，预计美国农业部月度报告将显示，美国和全球大豆结转库存将下降。
CBOT-3月大豆合约收涨16美分，报每蒲式耳10.58-3/4美元。
CBOT-3月豆粕期货收高5.3美元，报每短吨341.2美元。CBOT-3月豆油期货收高0.39美分，报每磅34.69美分。
今日CBOT大豆预估成交量为312,507口，豆粕为127,019口，豆油为140,928口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p