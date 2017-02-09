芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因美国农业部数据利空和南美丰收

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透芝加哥2月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收跌，从两周高位回落，因美国农业部的国内结转库存预估高于分析师预期。
同样利空的还有巴西国家商品供应公司(Conab)上调了巴西大豆作物产量预估，至纪录高位的1.056亿吨，高于1月时预估的1.038亿吨。
交易员看似正在结清大豆多头/玉米空头和大豆多头/小麦空头套利头寸。
CBOT-3月大豆合约收跌8-1/4美分，报每蒲式耳10.50-1/2美元，在美国农业部报告发表前触及1月24日以来最高的10.61-1/2美元。
CBOT-3月豆粕跟随大豆走低，3月豆油收盘基本未变，受豆油/豆粕价差交易支撑。
CBOT-3月豆粕期货收跌2.8美元，报每短吨338.4美元。CBOT-3月豆油期货微跌0.02美分，报每磅34.67美分。
美国农业部维持2016/17市场年大豆结转库存4.2亿蒲式耳的预估不变，高于分析师预计的4.1亿蒲式耳。
今日CBOT大豆预估成交量为266,446口，豆粕为130,797口，豆油为125,284口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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