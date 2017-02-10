芝加哥期市：CBOT大豆反弹，因出口需求强劲和谷物价格普涨

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上扬，受对美国供应的出口需求强劲带动，也跟随玉米和小麦上涨走势。
大豆在前一交易日下跌后反弹，触及两周半高位每蒲式耳10.63-1/2美元，后涨幅缩小。本周大豆期货上涨约3%。
大豆期货上涨8-1/2美分，报10.59美元。
大豆期货触及日高，此前美国农业部通过日报系统报告，向不知名地点出售美国大豆14万吨。
但巴西大豆丰收预期限制涨幅。
豆粕期货升3.7美元或约1%，报每短吨342.1美元。豆油期货微跌0.06美分，报每磅34.61美分。
海关数据显示，中国1月进口大豆766万吨，为至少2010年以来最高1月进口量。
今日CBOT大豆预估成交量为243,688口，豆粕为114,755口，豆油为115,605口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
但日股涨势受限，因美元/日圆限于窄幅区间波动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场对强硬政策的预期有所降温。
* 1.13的目标位重回视线，但5月23/24日高点1.1264/68前有卖盘，上方还有止损单 (完) (编译 汪红英；审校 高琦)