芝加哥期市：CBOT大豆反弹，因出口需求强劲和谷物价格普涨

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上扬，受对美国供应的出口需求强劲带动，也跟随玉米和小麦上涨走势。

大豆在前一交易日下跌后反弹，触及两周半高位每蒲式耳10.63-1/2美元，后涨幅缩小。本周大豆期货上涨约3%。

大豆期货上涨8-1/2美分，报10.59美元。

大豆期货触及日高，此前美国农业部通过日报系统报告，向不知名地点出售美国大豆14万吨。

但巴西大豆丰收预期限制涨幅。

豆粕期货升3.7美元或约1%，报每短吨342.1美元。豆油期货微跌0.06美分，报每磅34.61美分。

海关数据显示，中国1月进口大豆766万吨，为至少2010年以来最高1月进口量。