芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因美洲作物丰产

路透芝加哥2月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，因预计巴西将出现干燥天气，允许农户加快收割进程。巴西是大豆的主要出口国。

阿根廷将降雨的预期给市场增添了压力，因降雨将进一步强化作物丰产的预期。

指标3月大豆合约在10日移动均线切入位附近进行盘整。

该合约一周来首次收在20日移动均线切入位之下。收盘下跌9-1/4美分，报每蒲式耳10.45美元。

豆粕合约也下跌，但豆油合约持稳至走高，在3月合约跌穿200日移动均线切入位并触及两周低位后逢低吸纳的买盘入场。

美国农业部周二称，民间出口商报告向墨西哥出售14.25万吨大豆，2016/17市场年交付。

CBOT-3月大豆合约收跌9-1/4美分，报每蒲式耳10.54美元。

CBOT-3月豆粕期货收跌3.7美元，报339.5美元。CBOT-3月豆油期货下跌0.03美分，报34.14美分。