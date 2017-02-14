芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因美洲作物丰产

欧洲已公布经济指标--2017/5/24
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
路透芝加哥2月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，因预计巴西将出现干燥天气，允许农户加快收割进程。巴西是大豆的主要出口国。
阿根廷将降雨的预期给市场增添了压力，因降雨将进一步强化作物丰产的预期。
指标3月大豆合约在10日移动均线切入位附近进行盘整。
该合约一周来首次收在20日移动均线切入位之下。收盘下跌9-1/4美分，报每蒲式耳10.45美元。
豆粕合约也下跌，但豆油合约持稳至走高，在3月合约跌穿200日移动均线切入位并触及两周低位后逢低吸纳的买盘入场。
美国农业部周二称，民间出口商报告向墨西哥出售14.25万吨大豆，2016/17市场年交付。
CBOT-3月大豆合约收跌9-1/4美分，报每蒲式耳10.54美元。
CBOT-3月豆粕期货收跌3.7美元，报339.5美元。CBOT-3月豆油期货下跌0.03美分，报34.14美分。
今日CBOT大豆预估成交量为228,030口，豆粕为82,654口，豆油为110,242口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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