版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 16日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，连跌两日后有低吸买盘

路透芝加哥2月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三大涨1.6%，在连跌两日后有低吸买盘支撑。

大豆压榨报告利多巩固了市场升势，大豆期货收盘接近日高。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)报告，1月大豆压榨量升至1.60621亿蒲式耳，12月为1.60176亿蒲式耳。路透访查的分析师原本预计为1.59141亿。

压榨数据也扶助支撑豆粕期货以2.1%领涨大豆市场，并触及三周高位。

豆油期货下滑，交易商利用豆粕期货上涨作为作多豆粕/作空豆油套利交易的理由。

分析师预计，美国农业部周四早将公布，上周出口销售大豆55-90万吨，高于之前一周的66.5634万吨。

CBOT-3月大豆合约收高16-1/4美分，报每蒲式耳10.61-1/4美元。

CBOT-3月豆粕期货收高7.4美元，报每短吨346.9美元。CBOT-3月豆油期货下跌0.2美分，报每磅33.94美分。

今日CBOT大豆预估成交量为247,437口，豆粕为101,537口，豆油为114,106口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐