芝加哥期市：CBOT大豆下跌，受压于南美作物前景

欧元债市：持平，因经济前景改善但欧洲央行发表谨慎言论

路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。