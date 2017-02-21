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市场报道 | 2017年 2月 22日 星期三 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，受压于南美作物前景

路透芝加哥2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二跌至三周低位，交易员称，受压于南美大豆作物将丰产的预期。

CBOT-3月大豆收跌6-1/4美分，报每蒲式耳10.26-1/4美元，盘中跌至2月1日以来合约最低位10.26美元。

阿根廷周末出现了大量降雨，当地气候分析师称，降雨可能对大豆和玉米作物有利。

美国农业部称，上周出口检验美国大豆107.6390万吨，略低于110-130万吨的预估区间。

CBOT-3月豆粕合约跟随大豆期货走低，收跌2.2美元，报每短吨337.4美元。

CBOT-3月豆油合约触及五个月低位，部分因为马来西亚棕榈油下跌带来压力。该合约收跌0.22美分，报每磅32.67美分。

今日CBOT大豆预估成交量为262,936口，豆粕为99,553口，豆油为169,767口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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