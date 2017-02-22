芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产预期

纽约期市：期棉上涨，因美元走软和出口销售数据出炉前的空头回补
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至三周低位，受压于技术性卖盘和南美大豆丰产的预期。
CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。
市场等待农业部周四和周五举行的年度展望论坛上，对2017年美国大豆种植面积的预估。
CBOT-3月豆粕合约跟随大豆下跌，为连续第四日下跌。该合约下跌2.4美元，报每短吨335美元。
CBOT-3月豆油合约收高，终结了八连跌走势，因豆油/豆粕套利交易，以及马来西亚棕榈油期货走高带来的外溢影响。该合约收高0.05美分，报每磅32.72美分。
今日CBOT大豆预估成交量为212,378口，豆粕为123,584口，豆油为174,020口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。