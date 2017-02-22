芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和南美作物丰产预期

路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至三周低位，受压于技术性卖盘和南美大豆丰产的预期。

CBOT-3月大豆合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.22-3/4美元，盘中跌至2月1日以来最低的10.22-1/4美元。

市场等待农业部周四和周五举行的年度展望论坛上，对2017年美国大豆种植面积的预估。

CBOT-3月豆粕合约跟随大豆下跌，为连续第四日下跌。该合约下跌2.4美元，报每短吨335美元。

CBOT-3月豆油合约收高，终结了八连跌走势，因豆油/豆粕套利交易，以及马来西亚棕榈油期货走高带来的外溢影响。该合约收高0.05美分，报每磅32.72美分。