芝加哥期市：CBOT大豆合约下滑，因预期美国种植面积扩大和南美丰产

路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。

CBOT-3月合约收跌11-1/4美分，报每蒲式耳10.11-1/2美元，盘中跌至1月12日以来最低的10.10美元。该合约跌穿位于100日和200日移动均线的支撑位。

美国农业部在年度展望论坛上预计，2017年美国大豆种植面积为8,800万英亩，高于路透调查得出的8,760万英亩的分析师预估均值。

CBOT-3月豆粕合约跟随大豆走低，下跌4.2美元，报每短吨330.8美元。

CBOT-3月豆油合约也跟随下跌走势，触及9月中以来最低。马来西亚棕榈油价格下跌加大了下行压力。该合约下跌0.4美分，报每磅32.32美分。