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市场报道 | 2017年 4月 26日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因获利了结和播种进度快于预期

路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。

3月中国从美国进口的大豆减少7.7%，从全球进口大豆共计630万公吨，同比增长3.7%。

美国农业部报告，上周美国大豆播种完成率为6%，五年均值为3%。

CBOT-7月豆油合约收跌0.08美分，报每磅31.85美分。CBOT-7月豆粕合约收跌2.90美元，报每短吨317.70美元。

今日CBOT大豆预估成交量为229,456口，豆粕为113,197口，豆油为192,822口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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