芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因玉米下挫和巴西雷亚尔走低

路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。

7月大豆合约收跌8-1/2美分，报每蒲式耳9.56-1/2美元。

巴西雷亚尔急挫1.5%，分析师称，这可能激发巴西农户的大豆卖盘增加，巴西大豆产量将创纪录高位。

截至目前，南美国家生产商不愿大量卖出，但雷亚尔走弱令以美元计价的大豆对巴西生产商来说价值更高。

CBOT-7月大豆合约跌穿20日位于移动均线的支撑。

美国农业部将于周四上午发布上周大豆出口销售数据，预计在25-45万吨区间，略高于前周。

CBOT-7月豆油合约收高0.31美分，报每蒲式耳32.16美分。

CBOT-7月豆粕合约收跌4.00美元，报每短吨313.70美元。