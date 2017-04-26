芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因玉米下挫和巴西雷亚尔走低

欧洲经济：ECB副总裁冈斯坦西欧称，见到部分地区房价偏高
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。
7月大豆合约收跌8-1/2美分，报每蒲式耳9.56-1/2美元。
巴西雷亚尔急挫1.5%，分析师称，这可能激发巴西农户的大豆卖盘增加，巴西大豆产量将创纪录高位。
截至目前，南美国家生产商不愿大量卖出，但雷亚尔走弱令以美元计价的大豆对巴西生产商来说价值更高。
CBOT-7月大豆合约跌穿20日位于移动均线的支撑。
美国农业部将于周四上午发布上周大豆出口销售数据，预计在25-45万吨区间，略高于前周。
CBOT-7月豆油合约收高0.31美分，报每蒲式耳32.16美分。
CBOT-7月豆粕合约收跌4.00美元，报每短吨313.70美元。
今日CBOT大豆预估成交量为322,553口，豆粕为141,035口，豆油为194,820口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)