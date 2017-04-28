芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和预报天气转干

标题新闻：欧洲央行执委科尔称负利率是该央行有效的货币政策工具，没有理由调整其使用指引
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易商称，因技术性卖盘，玉米下跌带来外溢效应，以及天气预报称美国种植天气在周末大雨过后将转干。
CBOT-7月大豆合约收跌1美分，报每蒲式耳9.56-1/4美元。
CBOT-7月豆粕合约收高1.00美元，报每短吨315.80美元。CBOT-7月豆油合约收跌0.25美分，报每磅31.71美分。
在第一个交割通知日5月大豆合约交割量大于预期，给市场增添了压力。CBOT报告5月大豆合约交割1,015口，高于200-500口的预估区间。有303口豆粕合约和1,442口豆油合约进行了交割。
周末的风暴将给中西部地区的南部和密西西比河三角洲北部带来3-5英寸降雨，阻碍农耕。
此后，下周大部分时间天气应比较干爽，应该会限制田地雨水驻留的危险。
今日CBOT大豆预估成交量为124,642口，豆粕为72,342口，豆油为67,024口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。