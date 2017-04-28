芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因技术性卖盘和预报天气转干

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收跌，交易商称，因技术性卖盘，玉米下跌带来外溢效应，以及天气预报称美国种植天气在周末大雨过后将转干。

CBOT-7月大豆合约收跌1美分，报每蒲式耳9.56-1/4美元。

CBOT-7月豆粕合约收高1.00美元，报每短吨315.80美元。CBOT-7月豆油合约收跌0.25美分，报每磅31.71美分。

在第一个交割通知日5月大豆合约交割量大于预期，给市场增添了压力。CBOT报告5月大豆合约交割1,015口，高于200-500口的预估区间。有303口豆粕合约和1,442口豆油合约进行了交割。

周末的风暴将给中西部地区的南部和密西西比河三角洲北部带来3-5英寸降雨，阻碍农耕。

此后，下周大部分时间天气应比较干爽，应该会限制田地雨水驻留的危险。