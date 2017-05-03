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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因技术性买盘和洪水忧虑

路透芝加哥5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，分析师称，因技术性买盘和洪水忧虑。

CBOT-7月大豆期货收高6-1/2美分，报每蒲式耳9.75-1/4美元。

豆粕也收高，因出口强劲预期提供了支撑。

预计美国农业部周四上午将报告，上周出口销售大豆40-80万吨。

CBOT-7月豆油合约下跌0.06美分，报每磅32.56美分。

CBOT-7月豆粕合约收高3.80美元，报每短吨318.80美元。

今日CBOT大豆预估成交量为126,275口，豆粕为78,239口，豆油为68,569口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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