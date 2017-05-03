芝加哥期市：CBOT大豆收高，因技术性买盘和洪水忧虑

澳洲经济指标总览--5月24日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透芝加哥5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，分析师称，因技术性买盘和洪水忧虑。
CBOT-7月大豆期货收高6-1/2美分，报每蒲式耳9.75-1/4美元。
豆粕也收高，因出口强劲预期提供了支撑。
预计美国农业部周四上午将报告，上周出口销售大豆40-80万吨。
CBOT-7月豆油合约下跌0.06美分，报每磅32.56美分。
CBOT-7月豆粕合约收高3.80美元，报每短吨318.80美元。
今日CBOT大豆预估成交量为126,275口，豆粕为78,239口，豆油为68,569口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)