芝加哥期市：大豆期货收跌，因商品市场遭遇普遍抛压

路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘小跌，分析师称，受累于商品市场遭遇的普遍抛压。

农业部报告，上周出口销售豆粕10.98万吨(旧作和新作合计)，与市场预期一致。净出口销售豆油1.06万吨。

今日CBOT大豆预估成交量为197,603口，豆粕为87,485口，豆油为98,687口。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)