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市场报道 | 2017年 5月 5日 星期五 05:04 BJT

芝加哥期市：大豆期货收跌，因商品市场遭遇普遍抛压

路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘小跌，分析师称，受累于商品市场遭遇的普遍抛压。

CBOT-7月大豆期货收跌1美分，报每蒲式耳9.74-1/4美元。

CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。

美国农业部报告，上周出口销售美国大豆33.13万吨(旧作和新作合计)，低于市场预期。

农业部报告，上周出口销售豆粕10.98万吨(旧作和新作合计)，与市场预期一致。净出口销售豆油1.06万吨。

今日CBOT大豆预估成交量为197,603口，豆粕为87,485口，豆油为98,687口。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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