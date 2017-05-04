芝加哥期市：大豆期货收跌，因商品市场遭遇普遍抛压

标题新闻：俄罗斯5月经济数据进一步改善，显示其经济在连续两年衰退后今年将出现增长
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路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘小跌，分析师称，受累于商品市场遭遇的普遍抛压。
CBOT-7月大豆期货收跌1美分，报每蒲式耳9.74-1/4美元。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。
美国农业部报告，上周出口销售美国大豆33.13万吨(旧作和新作合计)，低于市场预期。
农业部报告，上周出口销售豆粕10.98万吨(旧作和新作合计)，与市场预期一致。净出口销售豆油1.06万吨。
今日CBOT大豆预估成交量为197,603口，豆粕为87,485口，豆油为98,687口。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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欧盟执委会副主席东布洛夫斯基(负责欧元区事务和社会事务) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选