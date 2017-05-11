芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因技术性卖盘和对冲压力

路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌， 因技术性卖盘和一些对冲压力，以及南美产量预估增加。 CBOT-7月大豆 收跌4美分，报每蒲式耳9.66-1/4美元。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所上调了阿根廷2016/17市场年大豆产量预 估至5,750万吨，之前的预估为5,650万吨。 巴西农业数据机构Conab将巴西2016/17市场年大豆产量预估从上月的 1.102亿吨上调至1.13亿吨。 CBOT-7月豆粕 收跌2.80美元，报每短吨314.90美元，跟随大豆 下跌走势。 CBOT-7月豆油合约 收高0.21美分，报每磅32.49美分，部分受 助于马来西亚棕榈油上涨。 美国农业部报告，上周出口销售美国大豆45.14万吨，与预估一致； 出口销售豆粕16.18万吨，也符合预估；出口销售美国豆油2.9万吨，高于 预期。 今日CBOT大豆预估成交量为144,811口，豆粕为56,310口，豆油为66, 608口。(完) (编译 刘静；审校 李军)