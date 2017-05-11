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市场报道 | 2017年 5月 12日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因技术性卖盘和对冲压力

    路透芝加哥5月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，
因技术性卖盘和一些对冲压力，以及南美产量预估增加。
    
    CBOT-7月大豆     收跌4美分，报每蒲式耳9.66-1/4美元。
    
    布宜诺斯艾利斯谷物交易所上调了阿根廷2016/17市场年大豆产量预
估至5,750万吨，之前的预估为5,650万吨。
    
    巴西农业数据机构Conab将巴西2016/17市场年大豆产量预估从上月的
1.102亿吨上调至1.13亿吨。
    
    CBOT-7月豆粕      收跌2.80美元，报每短吨314.90美元，跟随大豆
下跌走势。
    
    CBOT-7月豆油合约      收高0.21美分，报每磅32.49美分，部分受
助于马来西亚棕榈油上涨。
    
    美国农业部报告，上周出口销售美国大豆45.14万吨，与预估一致；
出口销售豆粕16.18万吨，也符合预估；出口销售美国豆油2.9万吨，高于
预期。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为144,811口，豆粕为56,310口，豆油为66,
608口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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