芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，受技术性卖压和美国种植面积预估拖累

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
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路透芝加哥5月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑，分析师称，因技术性卖压，且民间对美国大豆种植面积的预估高于美国农业部预估。
CBOT-7月大豆收跌3-1/4美分，报每蒲式耳9.63美元，盘中跌至5月1日来最低的9.60-1/2美元。本周7月大豆跌10美分或约1%。
CBOT-7月豆粕收跌1.60美元，报每短吨313.30美元。7月豆油合约收高0.35美分，报每磅32.84美分，投资人在豆粕/豆油套利交易中卖出豆粕，买入豆油。
Informa Economics将美国今年大豆种植面积预估上调至8,966.2万英亩，高于美国农业部3月31日预估的8,950万英亩，且高于其自己在3月中预估的8,870万英亩。
今日CBOT大豆预估成交量为92,021口，豆粕为41,357口，豆油为65,114口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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