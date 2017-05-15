芝加哥期市：CBOT大豆收高，因低吸买盘

路透芝加哥5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高， 因7月合约上周五触及近两周低位后出现低吸买盘，交易商说。 CBOT-7月大豆合约 收高2-1/4美分，报每蒲式耳9.65-1/4美元。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.80美元，报每短吨312.50美元，7月 豆油合约 升0.18美分，报每磅33.02美元。 CBOT大豆合约盘初受到巴西雷亚尔 走强的提振，因巴西农户会 不愿卖出以美元计价的大豆。 但美国大豆压榨数据弱于预期令涨幅缩小。美国全国油籽加工商协会 (NOPA)称，4月压榨大豆1.391亿蒲式耳，低于3月的1.5306亿蒲式耳。根 据路透调查，分析师平均预计4月压榨1.457亿蒲式耳。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆28.1465万吨，低于30-45万 吨的预估区间。 今日CBOT大豆预估成交量为111,065口，豆粕为64,582口，豆油为60 ,147口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)