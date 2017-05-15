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市场报道 | 2017年 5月 16日 星期二 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因低吸买盘

    路透芝加哥5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，
因7月合约上周五触及近两周低位后出现低吸买盘，交易商说。
    
    CBOT-7月大豆合约     收高2-1/4美分，报每蒲式耳9.65-1/4美元。
    
    CBOT-7月豆粕合约      收跌0.80美元，报每短吨312.50美元，7月
豆油合约      升0.18美分，报每磅33.02美元。
    
    CBOT大豆合约盘初受到巴西雷亚尔      走强的提振，因巴西农户会
不愿卖出以美元计价的大豆。
    
    但美国大豆压榨数据弱于预期令涨幅缩小。美国全国油籽加工商协会
(NOPA)称，4月压榨大豆1.391亿蒲式耳，低于3月的1.5306亿蒲式耳。根
据路透调查，分析师平均预计4月压榨1.457亿蒲式耳。 
    
    美国农业部报告，上周出口检验美国大豆28.1465万吨，低于30-45万
吨的预估区间。
    
     今日CBOT大豆预估成交量为111,065口，豆粕为64,582口，豆油为60
,147口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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