芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因出口需求和技术性买盘

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘上 涨1.1%，收于近盘中高位，因有迹象显示，大豆出口需求强劲，且出现技 术性买盘。 指标CBOT-7月大豆合约 盘中大部分时间在平盘之上交易，在该 合约升穿10日移动均线切入位后，一波技术性买盘在收盘前将价格推至盘 中新高。 大豆录得5月1日以来的最大单日百分比升幅。 美国农业部周二上午称，民间出口商报告销售2016/17销售年度13.2 万吨大豆。 豆粕期货也上涨，指标7月合约 收于20日、30日和40日移动均 线切入位之上。该合约收高4.5美元，报每短吨317美元。 豆油合约小幅下跌，受压于原油市场下挫。7月豆油合约 微跌0 .01美分，报每磅33.01美元。 今日CBOT大豆预估成交量为139,101口，豆粕为70,437口，豆油为69, 206口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)