芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因出口需求和技术性买盘

路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘上 涨1.1%，收于近盘中高位，因有迹象显示，大豆出口需求强劲，且出现技 术性买盘。 指标CBOT-7月大豆合约 盘中大部分时间在平盘之上交易，在该 合约升穿10日移动均线切入位后，一波技术性买盘在收盘前将价格推至盘 中新高。 大豆录得5月1日以来的最大单日百分比升幅。 美国农业部周二上午称，民间出口商报告销售2016/17销售年度13.2 万吨大豆。 豆粕期货也上涨，指标7月合约 收于20日、30日和40日移动均 线切入位之上。该合约收高4.5美元，报每短吨317美元。 豆油合约小幅下跌，受压于原油市场下挫。7月豆油合约 微跌0 .01美分，报每磅33.01美元。 今日CBOT大豆预估成交量为139,101口，豆粕为70,437口，豆油为69, 206口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)