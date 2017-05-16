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市场报道 | 2017年 5月 17日 星期三 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因出口需求和技术性买盘

    路透芝加哥5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘上
涨1.1%，收于近盘中高位，因有迹象显示，大豆出口需求强劲，且出现技
术性买盘。
    
    指标CBOT-7月大豆合约     盘中大部分时间在平盘之上交易，在该
合约升穿10日移动均线切入位后，一波技术性买盘在收盘前将价格推至盘
中新高。
    
    大豆录得5月1日以来的最大单日百分比升幅。
    
    美国农业部周二上午称，民间出口商报告销售2016/17销售年度13.2
万吨大豆。
    
    豆粕期货也上涨，指标7月合约      收于20日、30日和40日移动均
线切入位之上。该合约收高4.5美元，报每短吨317美元。
    
    豆油合约小幅下跌，受压于原油市场下挫。7月豆油合约      微跌0
.01美分，报每磅33.01美元。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为139,101口，豆粕为70,437口，豆油为69,
206口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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