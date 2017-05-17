芝加哥期市：CBOT大豆小幅收跌，因价格升至一周高位后出现获利了结

路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三小 幅收跌，受获利了结拖累回落，此前7月合约升至一周高位，交易商说。 巴西货币雷亚尔 下跌给市场带来压力，因这可能刺激巴西农户 加速卖出大豆，此前巴西货币连续六日走高。 指标CBOT-7月大豆合约 收跌1/2美分，报每蒲式耳9.75-3/4美元 ，盘中触及一周高位的9.80-1/2美元。 CBOT-7月豆粕合约 收跌1.70美元，报每短吨315.30美元。 CBOT-7月豆油合约 收高0.14美分，报每磅33.15美分，部分受 助于马来西亚棕榈油走强。 在美国农业部发布周度出口销售报告前，路透调查的分析师预计，上 周出口销售美国大豆20-60万吨之间。 今日CBOT大豆预估成交量为125,412口，豆粕为58,979口，豆油为62, 861口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)