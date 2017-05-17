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货币新闻 | 2017年 5月 18日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆小幅收跌，因价格升至一周高位后出现获利了结

    路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三小
幅收跌，受获利了结拖累回落，此前7月合约升至一周高位，交易商说。
    
    巴西货币雷亚尔      下跌给市场带来压力，因这可能刺激巴西农户
加速卖出大豆，此前巴西货币连续六日走高。
    
    指标CBOT-7月大豆合约     收跌1/2美分，报每蒲式耳9.75-3/4美元
，盘中触及一周高位的9.80-1/2美元。
    
    CBOT-7月豆粕合约      收跌1.70美元，报每短吨315.30美元。
    
    CBOT-7月豆油合约      收高0.14美分，报每磅33.15美分，部分受
助于马来西亚棕榈油走强。
    
    在美国农业部发布周度出口销售报告前，路透调查的分析师预计，上
周出口销售美国大豆20-60万吨之间。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为125,412口，豆粕为58,979口，豆油为62,
861口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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