芝加哥期市：CBOT大豆急挫3%，因巴西货币急挫

路透芝加哥5月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四急挫逾 3%，因巴西货币急挫，该国农户可能增加卖出创纪录产量的大豆的预期升 温。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.44-3/4美元，下跌31美分，或3.2 %，为交投最活跃合约 8月以来最大单日跌幅。 CBOT-7月豆粕合约 收跌7.80美元，报每短吨307.50美元，CBOT -7月豆油合约 收跌0.71美分，报每磅32.44美分。 巴西雷亚尔 下跌7%，此前巴西总统特梅尔因贪腐遭到指控，巴 西最高法院授权对其进行调查。 美国农业部的出口销售报告显示，上周销售美国大豆39.68万吨，符 合20-60万吨的预估区间。 今日CBOT大豆预估成交量为384,912口，豆粕为151,177口，豆油为14 6,249口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)