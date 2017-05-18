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市场报道 | 2017年 5月 19日 星期五 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆急挫3%，因巴西货币急挫

    路透芝加哥5月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四急挫逾
3%，因巴西货币急挫，该国农户可能增加卖出创纪录产量的大豆的预期升
温。
    
    CBOT-7月大豆     收于每蒲式耳9.44-3/4美元，下跌31美分，或3.2
%，为交投最活跃合约     8月以来最大单日跌幅。
    
    CBOT-7月豆粕合约      收跌7.80美元，报每短吨307.50美元，CBOT
-7月豆油合约      收跌0.71美分，报每磅32.44美分。
    
    巴西雷亚尔      下跌7%，此前巴西总统特梅尔因贪腐遭到指控，巴
西最高法院授权对其进行调查。
    
    美国农业部的出口销售报告显示，上周销售美国大豆39.68万吨，符
合20-60万吨的预估区间。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为384,912口，豆粕为151,177口，豆油为14
6,249口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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