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市场报道 | 2017年 5月 20日 星期六 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘和巴西雷亚尔反弹

    路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约
1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。
    
    巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出
售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。
    
    阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会
有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。
        
    CBOT-7月大豆     收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。
    
    CBOT-7月豆粕合约      收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7
月豆油合约      收高0.60美分，报每磅33.04美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75,
309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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