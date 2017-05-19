芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘和巴西雷亚尔反弹

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
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路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。