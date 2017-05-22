芝加哥期市：大豆期货走坚，因担忧中西部天气状况导致播种放缓

欧洲股市：英国退欧公投一周年，英国股市跑输欧洲主要股指
路透伦敦6月23日 - 英国股市周五走低，受累于商品股和赚取美元营收的英国绩优股下跌，在英国退欧公投一周年之际，凸显出英国股市跑输欧洲其他主要股指的势态。
路透芝加哥5月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上扬，交易商称，因担忧农田湿度大可能会导致播种放缓，并可能会迫使农户重新进行部分农田的播种。
交易商还表示，在上周跌至一个月低位后，市场仍处于超卖状态。
分析师预计，美国农业部周一下午公布的数据显示，上周美国大豆播种完成率为52%，高于之前一周的32%，与五年均值一致。
农业部报告，上周出口检验美国大豆34.8535万吨，与市场预估区间25-40万吨相符。
指标CBOT-7月大豆期货在30日和40日均线遇阻。
豆粕期货也上扬，但豆油期货走低，指标CBOT-7月豆油期货升穿100日移动均线的努力失败后转跌。
7月大豆期货合约收升3-1/2美分，报每蒲式耳9.56-1/2美元。
7月豆粕合约收高0.8美元，报每短吨307.8美元。7月豆油合约跌0.1美分，报32.94美分。
今日CBOT大豆预估成交量为125,527口，豆粕为64,668口，豆油为72,925口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦6月23日 - 英国股市周五走低，受累于商品股和赚取美元营收的英国绩优股下跌，在英国退欧公投一周年之际，凸显出英国股市跑输欧洲其他主要股指的势态。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选