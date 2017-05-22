芝加哥期市：大豆期货走坚，因担忧中西部天气状况导致播种放缓

路透芝加哥5月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上扬，交易商称，因担忧农田湿度大可能会导致播种放缓，并可能会迫使农户重新进行部分农田的播种。

交易商还表示，在上周跌至一个月低位后，市场仍处于超卖状态。

分析师预计，美国农业部周一下午公布的数据显示，上周美国大豆播种完成率为52%，高于之前一周的32%，与五年均值一致。

农业部报告，上周出口检验美国大豆34.8535万吨，与市场预估区间25-40万吨相符。

指标CBOT-7月大豆期货在30日和40日均线遇阻。

豆粕期货也上扬，但豆油期货走低，指标CBOT-7月豆油期货升穿100日移动均线的努力失败后转跌。

7月大豆期货合约收升3-1/2美分，报每蒲式耳9.56-1/2美元。

7月豆粕合约收高0.8美元，报每短吨307.8美元。7月豆油合约跌0.1美分，报32.94美分。