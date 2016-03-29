芝加哥期市：CBOT大豆期货触及五个月高位，受助于技术性买盘

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升至五个月高位，交易商称，受助于技术性买盘，以及豆油和棕榈油市场涨势。
5月大豆期货 收涨7美分，报每蒲式耳9.16美元，盘中触及交投最活跃合约 10月以来最高9.17美元。
豆油期货<0#BO:>走坚，受助于马来西亚 棕榈油连涨第三日，因担忧厄尔尼诺天气系统引发的干旱可能影响收成。
CBOT豆粕期货<0#SM:>也收高。
交易商等待美国农业部周四公布种植意向和季度库存报告。
5月豆粕合约 收高1.1美元，报每短吨273.2美元。5月豆油合约 涨0.42美分，报34.05美分。
今日CBOT大豆预估成交量为314,282口，豆粕为65,784口，豆油为88,001口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。