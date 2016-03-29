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市场报道 | 2016年 3月 30日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货触及五个月高位，受助于技术性买盘

路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升至五个月高位，交易商称，受助于技术性买盘，以及豆油和棕榈油市场涨势。

5月大豆期货 收涨7美分，报每蒲式耳9.16美元，盘中触及交投最活跃合约 10月以来最高9.17美元。

豆油期货<0#BO:>走坚，受助于马来西亚 棕榈油连涨第三日，因担忧厄尔尼诺天气系统引发的干旱可能影响收成。

CBOT豆粕期货<0#SM:>也收高。

交易商等待美国农业部周四公布种植意向和季度库存报告。

5月豆粕合约 收高1.1美元，报每短吨273.2美元。5月豆油合约 涨0.42美分，报34.05美分。

今日CBOT大豆预估成交量为314,282口，豆粕为65,784口，豆油为88,001口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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