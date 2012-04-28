美国顾忌中国军方太空能力

特朗普预算计划拟提高美国国防开支 缩减国务院等支出--官员
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。
路透华盛顿4月27日电（记者 Jim Wolf）---智库“2049项目研究所”发布报告称，中国太空能力发展，可能不利於美国在北京万一对台湾动武时作出军事回应。
该智库受美国国会委托进行了此项研究，研究报告长达84页。报告指出，中国军方迅速发展太空计划，以巩固政权，并防止主权和领土完整遭挑战。
北京曾表示，不排除必要时武力统一台湾的可能性。
而美国基於《1979年台湾关系法》，认为“若以和平手段以外的途径决定台湾未来，会危及西太平洋地区和平与安全，对美国事关重大”。
研究报告称，中国军队太空计划的发展，可能牵制美国在亚太地区的行动自由，因北京可以利用卫星追踪美国航空母舰，并以反舰弹道导弹瞄准。
报告指出，中国人民解放军正通过扩大天基遥感、通讯和导航卫星，来加强在亚太地区监测能力。
报告指出，这类太空能力可能有助於中国在西太平洋、南中国海和其他地区对目标的威慑力。而中国反舰弹道导弹的潜在目标中，将包括“试图干预的美国力量”，譬如航空母舰。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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