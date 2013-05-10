国际空间站外发生氨气泄漏

路透5月10日 - 美国宇航局(NASA)网站称，国际空间站外的冷却系统周四检测到氨气泄漏，但空间站工作人员的人身安全未受到威胁。

NASA称，要解决氨泄漏问题，可能需要将部分冷却系统关闭约48个小时。目前还不清楚此次泄露是否与2012年底的氨泄漏有关。官员称泄漏情况似乎有恶化的迹象。(完)