国际空间站外发生氨气泄漏

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透5月10日 - 美国宇航局(NASA)网站称，国际空间站外的冷却系统周四检测到氨气泄漏，但空间站工作人员的人身安全未受到威胁。
NASA称，要解决氨泄漏问题，可能需要将部分冷却系统关闭约48个小时。目前还不清楚此次泄露是否与2012年底的氨泄漏有关。官员称泄漏情况似乎有恶化的迹象。(完)
编译：辛毅 发稿：朱淑珍
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路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。