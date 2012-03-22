美国或将在2014年实现太空游

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透卡纳维拉尔角3月20日电(记者 Irene Klotz)---美国联邦航空局(FAA)商业空间运输办公室负责人乔治·尼尔德(George Nield)周二表示，奥巴马政府正在为太空旅行业做准备。预计该行业未来10年的总价值达到10亿美元。
携载游客进入太空的火箭和飞船正处於建造和测试阶段，2013年或2014年将开始有针对性地开始商业飞行服务。
乔治·尼尔德表示：“根据市场研究，我们预计类似活动将在未来10年产生10亿美元的价值。”
“这是一个崭新且不断成长的行业。你看过去25年，几乎所有的火箭发射都基於一个相同的基本目的：发射卫星到轨道。太空技术一直在不断发展着，但依然有很多方面处於起步阶段。”
他表示，太空旅游业的繁荣局面料将始於今年。
美国宇航局已与两家私营企业签署合同，後者将为国际空间站运输补给物资，合同总价值为35亿美元。
尼尔德表示：“我们知道，该项目很快就会启动，很可能就在今年。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。