美国或将在2014年实现太空游

携载游客进入太空的火箭和飞船正处於建造和测试阶段，2013年或2014年将开始有针对性地开始商业飞行服务。

“这是一个崭新且不断成长的行业。你看过去25年，几乎所有的火箭发射都基於一个相同的基本目的：发射卫星到轨道。太空技术一直在不断发展着，但依然有很多方面处於起步阶段。”