拳王梅威瑟蝉联全美收入最高运动员荣耀

路透纽约5月15日 - 美国《体育画报》(Sports Illustrated)周三公布的收入排行榜显示，36岁的拳王弗洛伊德·梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)为去年全美收入最高的职业运动员。梅威瑟至今职业比赛保持一场未败，在过去一年只参加了两场拳赛便取得至少9000万美元进账。

次中量级拳击手梅威瑟被认为是同时代拳手中防守能力最强的一个。他在《体育画报》公布的全美运动员“财富50”(Fortunate 50)排名中蝉联榜首，在该杂志2012年公布的排名中，梅威瑟以8500万美元的收入排在第一，同样是只打了两场比赛。

这份榜单计算了运动员们的工资估值、奖金、以及赞助、广告收入。梅威瑟收入之高更惊人的是，不管是在去年还是今年，他均没有接受赞助或广告代言费。

28岁的NBA球星勒布朗·詹姆斯凭借5650万美元的收入排在美国本土排名第二位，其中1750万为工资，3900万美元为赞助及广告收入。

这一排名始于2004年，老虎·伍兹从2004年至2011年一直排在美国本土排名第一位，而在今年降至第五位，收入为4080万美元。

美国榜单的第50名是美国职棒大联盟球队芝加哥小熊的外野手阿方索·索利安诺(Alfonso Soriano)，他在去年全年的收入为1802万美元。

《体育画报》并公布了国际体坛吸金排行榜前20位(International 20)，大卫·贝克汉姆以4800万美元的年收入排在榜首。(完)

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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