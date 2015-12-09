版本:
中国
时事要闻 | 2015年 12月 9日 星期三 10:55 BJT

中国国防部称密切关注美国在新加坡部署反潜巡逻机事态发展

路透北京12月9日 - 中国国防部称，对于美国在新加坡部署P-8反潜巡逻机一事，中国将密切关注相关事态发展。

中国国防部新闻事务局表示：“我们密切关注相关事态发展，希望有关国家的双边防务合作有利于地区的和平稳定，而不是相反。”

中国外交部周二称，美国此举是在“推动地区军事化”。

美国国防部长卡特与新加坡国防部长黄永宏7日在华盛顿会晤后发表联合声明，对美国将于12月7日至14日在新加坡首次部署该飞机表示欢迎。

美国国防部一名官员称，预计日后将会在新加坡有更多部署。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐