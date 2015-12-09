中国国防部称密切关注美国在新加坡部署反潜巡逻机事态发展

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透北京12月9日 - 中国国防部称，对于美国在新加坡部署P-8反潜巡逻机一事，中国将密切关注相关事态发展。
中国国防部新闻事务局表示：“我们密切关注相关事态发展，希望有关国家的双边防务合作有利于地区的和平稳定，而不是相反。”
中国外交部周二称，美国此举是在“推动地区军事化”。
美国国防部长卡特与新加坡国防部长黄永宏7日在华盛顿会晤后发表联合声明，对美国将于12月7日至14日在新加坡首次部署该飞机表示欢迎。
美国国防部一名官员称，预计日后将会在新加坡有更多部署。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。